Una paziente di 55 anni dell’ospedale di Imperia si è uccisa, questa sera, gettando dalla finestra. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari presenti sul posto ed anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Purtroppo però per la donna non c’è stato più nulla da fare e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. La suicida non era malata di Coronavirus ed ora vengono svolte le indagini del caso da parte della Polizia.