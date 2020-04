Primo giorno, dall’inizio dell’emergenza, senza nessun nuovo caso positivo di Covid-19 nel Principato di Monaco. Rimane quindi a quota 93 il bilancio delle persone colpite dal Coronavirus, di cui 6 i pazienti guariti oggi.

Sono ancora 9 le persone ricoverate in ospedale e, 5 di loro, sono in terapia intensiva, ma il governo monegasco sottolinea che non tutte le persone testate e ospedalizzate sono residenti nel Principato.

Ad oggi sono 117 pazienti in osservazione attiva a casa.