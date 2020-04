"Sfruttare questo momento per formarsi e crescere professionalmente". Elena Sparago e Manuela Stragapede a '2 ciapetti con Federico'

Marketing, comunicazione, digital, analisi e strategie post crisi. Questi gli argomenti trattati oggi con Elena Sparago e Manuela Stragapede a ‘2 ciapetti con Federico’. Una puntata per scoprire come sfruttare in maniera attiva questo inevitabilmente momento di stop per emergenza Coronavirus. Un’occasione per fare formazione, analizzare il proprio mercato ed impostare le strategie del futuro.

“E’ assolutamente cosi – ha detto Elena Sparago – Siamo in un periodo difficile a livello sanitario con riflessi anche dal punto di vista economico. In questo momento di inattività non si deve rimanere fermi, ma bisogna sfruttare il tempo per formarsi e crescere professionalmente. Noi abbiamo elaborato un kit molto semplice, applicabile sia dalle aziende sia dai liberi professionisti, in modo che possano ricominciare dopo questo stallo, definendo il proprio ambito di competenza ed effettuando un’analisi dei concorrenti e del proprio target. L'obiettivo è quello di ripartire con l’acceleratore al massimo".

“I social network hanno un ruolo molto importante – ha aggiunto Manuela Stragapede – Sono strumenti potentissimi e, se usati bene, sono strategici per le aziende per comunicare il proprio marchio. In questo momento in cui siamo tutti a casa e non possiamo incontrarci di persona, i social network hanno dimostrato più che mai la loro forza. Con i social c’è da parte di tutti un rapporto di amore e di odio, perché li critichiamo e giudichiamo ma poi li utilizziamo sempre”.

Guarda il video:

