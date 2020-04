Sanremo: fino al 3 maggio obbligo di mascherine negli spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto

Il Comune di Sanremo ha reso pubbliche nel pomeriggio le disposizioni in attuazione del Decreto del Governo per contrastare l’emergenza Covid-19. Come previsto, scatta l’obbligo di mascherina negli spazi chiusi sia pubblici che privati aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto.



Queste, in sintesi, le disposizioni del sindaco Biancheri: chiusura dei cimiteri comunali fatta eccezione per l’ammissione dei feretri da tumulare/inumare; chiusa dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere; apertura del Mercato Annonario ma solo per i generi alimentari, da lunedì al sabato dalle 6 alle 13.30; apertura del mercato ortofrutticolo all’ingrosso nei giorni e negli orari attualmente in vigore adottando i protocolli di sicurezza; apertura del Mercato dei Fiori secondo gli orari attualmente in vigore e attuando i protocolli di sicurezza; ordine a tutte le persone di indossare la mascherina e di rispettare le distanze di sicurezza all’interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblici e nelle aree pubbliche in attesa di entrare.



In vigore anche il divieto di: stazionare nelle piazze, stazionare e o percorrere la pista ciclabile, stazionare o percorrere le spiagge, stazionare nei pressi di distributori automatici. Chiusura dei parchi e dei giardini pubblici. Le uscite con animali sono limitate a permettere le esigenze fisiologiche.



In allegato il documento completo