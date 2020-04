Imperia: un progetto 'a distanza' per il coro del Monte Saccarello (Video)

In questo periodo difficile, il più delicato a livello nazionale e globale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, pur non potendo provare tutti insieme come di consueto, nelle ultime settimane il coro Monte Saccarello ha intrapreso un progetto, lavorando ciascuno a casa propria.

“Ci siamo resi conto - dichiarano dal coro - impegnandoci con passione, che nella difficoltà lo spirito di unità del Coro è uscito rafforzato. Allo stesso modo, speriamo che questa emergenza possa renderci tutti più vicini e solidali nei nostri rapporti interpersonali. Dedichiamo questo brano, "Signore delle Cime" di Bepi De Marzi, a tutti coloro che sono andati avanti a causa del Covid19, ed a quanti lo stanno combattendo con tenacia e coraggio per il bene di tutti”.