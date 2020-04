Il lunedì di Pasqua al tempo del Coronavirus: l’emergenza cancella la storica tradizione della gita, come state passando la giornata? Condividete con noi le immagini della vostra Pasquetta alternativa

Niente gita fuori porta, niente grigliata con gli amici, niente pedalata sulla pista ciclabile e niente domanda di rito: cosa si fa a Pasquetta? Quest’anno resterà per impresso nella memoria di tutti noi anche per il weekend di Pasqua più casalingo di sempre. Almeno per quella lodevole maggioranza che, con grande senso di responsabilità e rispetto verso il prossimo, è stato a casa.

Sarà così anche oggi, sovvertendo del tutto la tradizione della Pasquetta all’aria aperta. Ma, di certo, molti nostri conterranei si ingegneranno per fare in modo che non sia proprio una Pasquetta persa. Difficile rinunciare al richiamo della griglia in compagnia o, almeno, di un pranzo speciale in un giorno di festa.

E, allora, vi chiediamo di condividere con noi le vostre immagini della Pasquetta ‘casalinga’. Le pubblicheremo sul nostro sito e sulle nostre pagine social.

Intanto non si fermano i controlli da parte delle forze dell’ordine. Sia in strada che dal cielo con gli elicotteri saranno monitorate le zone maggiormente sensibili per evitare che qualcuno possa fare il furbo e violare il lockdown. Le multe sono salate e, negli ultimi giorni, oltre ai controlli su oltre 5 mila autocertificazioni, sono state sanzionate 244 persone.

Buona Pasquetta a tutti…a casa.