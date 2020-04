Il cordoglio della Cisl Liguria per la morte dell'operatore sanitario della Rsa San Camillo

La Cisl Liguria piange l'operatore sanitario della Rsa San Camillo deceduto questa mattina e si stringe attorno alla famiglia del cinquantaduenne che aveva anche una figlia in tenera età.

Dichiarano da Cisl Liguria: “Vogliamo ricordare l'immenso lavoro che tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, stanno facendo in questo periodo di grande difficoltà per la sanità messa sotto incredibile pressione dalla pandemia. Bisogna che le istituzioni si ricordino di loro adesso, offrendo tutti gli strumenti a loro tutela, ma anche quando questa tragedia sarà finita, riconoscendo anche economicamente l'impegno di ognuno, ciascuno per il proprio profilo lavorativo”.