Sanremo: spazzatura sparsa in strada dietro al casinò, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare una situazione di sporcizia e degrado che in corso Inglesi, dietro al Casinò, all'incrocio con via Costiglioli. Come si vede dall'immagine che pubblichiamo, ci sono sacchetti della spazzatura aperti in strada con l'immondizia sparsa in ogni dove. Il tutto è evidentemente frutto del passaggio di qualche animale, forse gabbiani.

Scrivo indignata da Sanremo zona Casinò, incrocio tra via Costiglioli e corso Inglesi. Visto anche il periodo di "massicci" controlli, multe e droni, io “urlo” che non è più possibile una cosa del genere. Non voglio più svegliarmi e vedere questo schifo sotto casa, fate qualcosa perché altrimenti faremo da soli.