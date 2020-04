L’emergenza Coronavirus raccontata da chi la vive in prima linea: intervista a Gilda Tornatore, sanremese in servizio alla Terapia Intensiva del Policlinico ‘San Donato’ di Milano (Video)

C’è chi li chiama eroi, ma è bello pensare che semplicemente dei professionisti al servizio del prossimo, che amano così tanto il proprio lavoro da mettere a rischio la loro stessa vita per raggiungere l’obiettivo. Il personale sanitario è il nostro ‘esercito’ nella battaglia contro un nemico invisibile chiamato Covid-19 e la sanremese Gilda Tornatore ne fa parte, in prima linea. Da due mesi è in servizio nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico ‘San Donato’ di Milano, nel cuore dell’emergenza Coronavirus. Ha vissuto sin dai primi giorni la diffusione del virus, vedendo passare dalle sale del ‘San Donato’ molte storie di vita legate al Coronavirus.

L’intervista a Gilda Tornatore