Tante multe in Costa Azzurra: polizia e gendarmeria mobilitate. Nizza attiva un servizio odontoiatrico, quanto mai necessario (Video)

Non trascorreranno una buona Pasqua qualche centinaio di persone sorprese a violare le norme del confinamento. Servizi congiunti tra la polizia del Principato di Monaco e quella francese, pattuglie della Police Municipale attivate in tutti i comuni del Dipartimento, Police Nationale e gendarmerie impegnate a presidiare l’autostrada e le strade di comunicazione.

Sfuggire è sempre possibile, anche se, in alcune località montane particolarmente “assediate” dai proprietari di seconde case, come Isola, la polizia si è installata nella piazza del paese costringendo chi aveva fatto “la pensata” di trasferirsi nel cuore della notte a stare ben chiuso in casa per evitare una super multa, una segnalazione all'autorià giudiziaria e il confinamento per quattordici giorni.

A Nizza le verbalizzazioni sono state 192 per violazione alle ordinanze municipali, 3 mila per violazioni alle norme di confinamento o mancanza di autocertificazione valida, 12 le denunce alla magistratura per persone che hanno violate le norme per tre volte nello spazio di un mese.

Sempre a Nizza esordisce un nuovo sistema fonico che invita le persone a rispettare le normative. Venticinque altoparlanti sono stati sistemati nelle zone maggiormente frequentate (Place de la Libération, Gare du sud, Gare Thiers, Jean Médecin, Place Massena, Place Garibaldi): autonomamente o su impulso del centro di video controllo della polizia ripetono il messaggio sonoro “Message officiel de la Ville de Nice: pour votre santé et la santé de vos proches, éviter les déplacements et restez confinés”.

Buone notizie ( si fa per dire… ) per chi è affetto dal mal di denti, un problema che fino ad ora, con buona parte degli studi dentistici chiusi, per molti era diventato insormontabile o aveva spinto verso i complessi ospedalieri, con lunghe attese e qualche comprensibile apprensione. Il dottor Philippe Brenier, in collaborazione con l'Ordine dipartimentale dei dentisti delle Alpi Marittime, ha creato, presso il municipio di Nizza, una piattaforma telefonica di emergenza. E’ così possibile contattare rapidamente uno specialista per una valutazione del problema.

Sono 4 i dentisti che si alternano, ogni giorno, per rispondere telefonicamente alle persone che telefonano col mal di denti e consigliano il farmaco da assumere o, nei casi ritenuti necessari, mettono in contatto con un dentista per la cura o l’estrazione del dente. Per contattare la nostra piattaforma di emergenza dentale (il servizio è gratuito) il numero telefonico da chiamare è 0497135677.

Il prossimo 21 giugno, con l’arrivo dell’estate, si “festeggerà la musica”. A Monaco non vi sarà il grande concerto lungo i Quais du Port Hercule. Sicuramente sarà organizzato qualcosa, assicurano nel Principato, per festeggiare la ricorrenza, senza peraltro grandi assembramenti di persone.

In campo musicale una serie di concerti sono stati annullati all’Espace Léo-Ferré, mentre lo show di Dani Lary, che era in programma per il 29 maggio è stato rinviato al 7 novembre. La Nuit européenne des musées, in programma il 16 maggio è stata rinviata al 14 novembre, mentre sono allo studio da parte degli uffici comunali soluzioni per salvaguardare alcune delle manifestazioni e delle mostre in programma, cercando delle nuove date. E’ il caso del Jardin exotique en fête che si sarebbe dovuto svolgere il 6 e 7 giugno e dei Jolis matins de juin in programma il 13 e 14 giugno.

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia. Dal 21 gennaio 2020, 93.790 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 3.114 nuovi casi rispetto al 10/04), comprensivi di 13.832 decessi (+ 635 rispetto a ieri, di cui + 353 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 6.177. Nelle case di riposo i casi positivi sono 35.864.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 11 aprile, è di 10.309 (+ 307 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.777 (- 27) di cui 436 (+ 10) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito ad 317 (+ 18). Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 11 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 267 di cui 79 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 67 e quelle dimesse 249.

Nel Principato di Monaco sono 2 i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 sale così a 92 delle quali 5 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 8 delle quali 4 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 2.