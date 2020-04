Sanremo: inizia una seconda vita digitale per l’ufficio tecnico del Comune, ora le pratiche si possono richiedere online e visionare via Skype

Per via dell’emergenza Coronavirus molti aspetti della vita comune si sono convertiti alla loro versione digitale. È così per la scuola e dev’essere lo stesso anche per la quotidianità amministrativa e burocratica.

A Palazzo Bellevue sta così iniziando la seconda vita digitale dell’ufficio tecnico: le pratiche ora si potranno richiedere online e, soprattutto, sarà possibile visionarle via Skype. Un passo avanti che cambia di non poco la vita quotidiana di professionisti e tecnici.

In precedenza, infatti, per richiedere di visionare una pratica la procedura era a dir poco lunga: si faceva la richiesta e si riceveva in risposta un appuntamento nel giro di 20 o 30 giorni. Ora si fa tutto dallo studio. Sul sito istituzionale del Comune (cliccando QUI e QUI), tutti i giorni dalle 10 alle 12, è possibile effettuare la richiesta di una pratica. Poi il responsabile dell’ufficio si metterà in contatto via Skype con il professionista che visionerà il file in condivisione schermo. Infine, tramite Pec, potrà chiedere il file. Una procedura che è stata avviata ora, per l’emergenza Coronavirus, ma che resterà a disposizione dei professionisti anche in futuro. Al momento sono state digitalizzate tutte le pratiche dal 2001 al 2010 e dal 1970 al 1980. È in corso il lavoro per procedere alla digitalizzazione anche delle altre annate.

“È un servizio creato di concerto con gli ordini professionali e molto voluto - dichiara ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - ringrazio loro e gli uffici del Comune che hanno dimostrato un grande attaccamento al lavoro per un servizio voluto anche dal sindaco Biancheri”.