Pasqua 2020: gli auguri dei Vescovi delle nostre due Diocesi, Mons. Antonio Suetta e Mons. Guglielmo Borghetti (Video)

E' sicuramente una Pasqua diversa, quella che oggi vivono i cristiani di tutto il Mondo ed ovviamente anche delle nostre due Diocesi, che abbracciano la provincia di Imperia. Una Pasqua che ha visto e vedrà anche oggi i Riti celebrati senza i fedeli all'interno delle chiese. Un momento di festa che dovrà essere vissuto secondo le disposizioni ministeriali, nelle proprie abitazioni.

I Vescovi delle Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti, hanno voluto donare un messaggio di pace e speranza, attraverso il nostro giornale, nel giorno della Pasqua. Oggi si celebra il giorno della resurrezione di Gesù. Un giorno importantissimo nella vita di ogni cristiano.

Il Messaggio dei due Vescovi:

Anche ad Imperia e provincia niente messe pubbliche per Pasqua. Come disposto dal Vescovo Suetta la Messa Crismale, che doveva essere celebrata ieri è stata "differita a data da destinarsi su indicazione del consiglio episcopale permanente della Cei, in base alla data che il Santo Padre sceglierà per la Diocesi di Roma" mentre la messa “in Coena Domini”, si è svolta ma è stata omessa "la lavanda dei piedi e la processione con il Santissimo Sacramento, che verrà riposto direttamente nel Tabernacolo". La Veglia pasquale alle 21 del sabato Santo invece, "si celebra soltanto nella Chiesa Cattedrale e nelle chiese parrocchiali"; per quanto riguarda la Santa messa di Pasqua, in programma alle 10.30, verrà "celebrata dal Vescovo nella Chiesa Concattedrale di San Siro in Sanremo; ogni Presbitero celebra nella propria Parrocchia o comunità di appartenenza. È possibile prevedere, mantenendo sempre le disposizioni di sicurezza, ha chiarito il Vescovo, la presenza di un Diacono, di chi serve all’altare (2/3 persone), di un lettore, un cantore, un organista ed eventualmente, dove si faccia la trasmissione video, di due operatori". I fedeli, però si possono unire solo "spiritualmente" oppure suggerire loro di seguire "TV2000 o sul sito diocesano le celebrazioni presiedute dal Santo Padre anziché "realizzare trasmissioni poco idonee sotto l’aspetto tecnico". Messe in streaming sì, ma devono essere idonee. No a dirette realizzate con poca accuratezza altrimenti meglio seguire la messa di Papa Francesco.

Sulla stessa linea è anche il Vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti, il quale nelle disposizioni a sua firma ha esortato i parroci ad informare "i fedeli degli orari delle celebrazioni del Vescovo nella Cattedrale di Albenga per poter dar modo, a chi lo desidera, di unirsi spiritualmente. Invito- ha precisato il Vescovo- a evitare la trasmissione di celebrazioni parrocchiali poco idonee sotto l’aspetto tecnico. TV2000 ed altre emittenti cattoliche offrono le Celebrazioni del Santo Padre, ad esse è bene rinviare".

Per quanto riguarda la Santa messa di Pasqua, che verrà celebrata alle 10.30 presso la cattedrale di Albenga dal Vescovo, così come le altre celebrate presso le varie parrocchie del territorio dovranno essere effettuate "senza concorso di popolo, a porte chiuse. Accanto al sacerdote possono essere presenti uno o due ministranti preferibilmente adulti. Dove possibile vi sia anche un diacono, un lettore, un cantore e un solo accompagnatore musicale" e che vengano "rispettate rigorosamente le misure sanitarie: distanza fisica di almeno un metro da persona a persona". Per il Vescovo di Albenga quindi è più opportuno per i fedeli seguire direttamente la messa che officerà il Santo Padre evitando quindi la trasmissione in streaming delle messe parrocchiali soprattutto se le stesse sono "poco idonee sotto l’aspetto tecnico". Al momento per la città di Imperia si apprende che, tra le tante parrocchie, la messa di Pasqua che verrà celebrata al Duomo di Porto Maurizio e quella alla Concattedrale di Oneglia verranno trasmesse anche in streaming. Altre parrocchie ne avevano organizzate, ma hanno poi deciso di sposare l'invito del Vescovo.