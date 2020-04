Tra storia e ricordi è dedicato a: "Taggia, la Lavanda dei Piedi" (2010) nel videodocumentario di Roberto Pecchinino

Il video di oggi è dedicato alla lavanda dei piedi, realizzato a Taggia nel 2010 nella Chiesa dell Ss.ma Trinità quando il Priore era Davide Camarda. Nel documentario le interviste a Don Vincenzo (cooparroco di Taggia), a Gianluigi Cicchero (allora segretario della Confraternità) e a Giuseppe Roggeri (membro della Confraternita).

In questo periodo si rivive la Passione di Cristo con alcune manifestazioni particolari. Si comincia ad esempio con il pranzo del Giovedì santo, cui segue la tradizionale distribuzione del biscotto, memoria della distribuzione di cibo ai poveri. In confraternita vive ancora la tradizione della “lavanda dei piedi”, memoria di quella di Gesù agli Apostoli. In questo caso le maggiori cariche del sodalizio sono tutte impegnate: il vice priore lava i piedi agli altri confratelli, il decano li asciuga ed il priore bacia l’alluce. Si mangia poi il biscotto pasquale con un po’ di vino.

Riscoprire sé stessi o le persone che abbiamo conosciuto in video di oltre 40 anni fa: la nostra rubrica "Tra Storia e Ricordi", curata da Roberto Pecchinino, ci permette un viaggio nel tempo nel nostro territorio che potrebbe riservarci sorprese e incontri virtuali, inaspettati magari con noi stessi, un pochino più giovanii.

Ogni giorno, un video curato da Roberto Pecchinino, un nome, è il caso di dirlo, storico a Sanremo e in provincia di Imperia. Sin dal 1972 Roberto è sempre stato un innovatore nel settore televisivo direttore di Stazione di TeleBuongiorno, TelePortofino, TeleRapallo, Teleliguria, TeleArcobaleno, TeleSanremo, e responsabile delle dirette per TVS la televisione del Secolo XIX. Pecchinino Roberto è stato per molti anni importante punto di riferimento per la Rai, realizzando più di 8500 Servizi Giornalistici nella Riviera di Ponente e nella Costa Azzurra, e operatore per le varie testate della RAI per 14 Festival di Sanremo, dal 1986 al 2001. Pecchinino vanta il più grande archivio video e documentaristico della Provincia di Imperia e di centinaia di reportage realizzati in tutta la regione.

Decine di migliaia di chilometri di nastri registrati che farebbero due volte il giro del mondo; un uso del mezzo televisivo, già pensato, 50 anni fa, per rendere un servizio alla comunità. Catturare e registrare su nastri video, dei momenti di storia, un immenso archivio unico in Liguria e sul territorio Nazionale che descrive, racconta e fa vedere, angoli, paesi, territori e tradizioni agro-pastorali della nostra Provincia e della Regione.