Emergenza sociale: continua a Ceriana il servizio ‘Pasti a domicilio per le persone in difficoltà’

“Dopo il grande impegno delle ultime settimane dell’’Osteria di Caterina’, in questi giorni sono scesi in campo anche il ‘Ristorante i 4 gatti’ e l’’Osteria dell’acqua dolce’, per preparare e mettere a disposizione pasti caldi per chi vive in situazione di difficoltà”. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Ceriana che continua: “Il ristorante ‘Casa e Bottega’ ha invece donato le colombe pasquali che allieteranno la loro tavola. A tutti loro, così come ai commercianti che si sono resi disponibili in questi giorni per la colletta alimentare, va il nostro più sentito ‘grazie’.”.