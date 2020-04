Emergenza Coronavirus: per stanare i ‘furbetti’ delle seconde case controlli anche sui contatori di luce e gas

Non solo controlli su strada, ali caselli autostradali e nelle zone pedonali. La Polizia Locale dei diversi Comuni rivieraschi è al lavoro per stanare i ‘furbetti’ delle seconde case anche con un lavoro di intelligence in collaborazione con le aziende fornitrici di servizi.

Casa occupata o libera? La risposta può arrivare non solo dai controlli sul campo, ma anche dalle verifiche sulle utenze. I contatori di gas e luce possono dare una verifica certa e chiara sulla presenza in casa. Lo hanno dichiarato i protagonisti della nostra diretta con le Polizie Locali di Sanremo, Ventimiglia e Diano Marina. È semplice? No, ma può dare buoni risultati.

In questi giorni, quindi, gli agenti delle forze dell’ordine saranno impegnati anche nel lavoro d’ufficio per verificare l’occupazione delle case intestate a chi non risiede in zona. Uno strumento in più per pizzicare chi proprio non ha la minima idea di cosa sia il rispetto delle regole e, soprattutto, del prossimo.

