Coronavirus ed i problemi delle donne: da Taggia un'intervista con Laura Cane e la presentazione del nuovo numero verde d'aiuto

L’emergenza Coronavirus, le restrizioni e le nuove problematiche delle donne. Una realtà che non esula la provincia di Imperia come sanno bene al Punto Donna di Taggia, un servizio comunale attivato a gennaio di quest’anno che oggi si è dovuto adattare alle misure che impongono a tutti di rimanere a casa. Come? Attraverso un numero verde 334 25 10 807, un filo diretto tra la dott.ssa Giannalisa Laiolo e chi può avere bisogno di aiuto.



Ne abbiamo parlato con Laura Cane presidente del consiglio comunale tabiese con delega anche alle pari opportunità. Lei è stata la principale promotrice di questo progetto. In questa intervista abbiamo cercato di scattare una fotografia sulle problematiche del mondo femminile ai tempi del Coronavirus.



“Il punto donna è diventato un servizio importante fin dal giorno dopo la sua nascita, la presentazione a palazzo Lercari (LINK), dove erano presenti tante donne diventate poi volontarie. Abbiamo ottenuto un forte appoggio da polizia e carabinieri, non solo in quel giorno ma fattivo, anche nella quotidianità, nei giorni a venire. Non ci vogliamo sostituire a consultori o centri antiviolenza che lavoro già molto bene. - ha raccontato Laura Cane - Ci siamo resi conto che c’era bisogno di creare qualcosa di più diretto, a casa delle donne di Taggia, nel proprio comune. Un posto che fosse facilmente raggiungibile e che potesse accogliere più situazioni e più domande".



