Piccola boccata d'ossigeno per le Rsa della nostra provincia: in arrivo alcuni infermieri da fuori regione

Piccola boccata d’ossigeno per le residenze per anziani della provincia di Imperia. Visti i grossi problemi che si registrano nelle case di riposo dove, oltre agli ospiti anche molti infermieri sono stati colpiti dal Coronavirus.

Proprio per andare a coprire le assenze che purtroppo creano non pochi problemi nella gestione dei pazienti, la Protezione Civile ha inviato un totale di 5 infermieri in tutta la Liguria, che arrivano da diverse parti d’Italia. A conferma che la situazione della nostra provincia è particolarmente critica, 3 di questi sono stati assegnati alle Rsa dell’Asl 1 Imperiese e che, al più presto verranno assegnati alle case di riposo che ne hanno più bisogno.

Gli infermieri sono atterrati alle 13 all’aeroporto di Malpensa e, dopo un breve briefing a Genova, raggiungeranno l’imperiese per essere subito operativi. Da Alisa è arrivato il ringraziamento agli infermieri che, tra l’altro, hanno lasciato le loro famiglie a poche ore da Pasqua, per mettersi a disposizione. Da ieri, lo ricordiamo, sono operativi nelle Rsa due medici, che sono arrivati da fuori regione.