"Ecco le nostre proposte per l'emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda i rapporti con la Lega...". Antonio Bissolotti a '2 ciapetti con Federico'

Il Responsabile provinciale e Vicepresidente regionale di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, ospite di '2 ciapetti con Federico', ha presentato tre proposte per questo momento di emergenza Coronavirus. "La prima è quella di prevedere un contributo straordinario per gli operatori sanitari - ha spiegato - poi di concedere la possibilità ai balneari di entrare nei loro stabilimenti per effettuare i lavori necessari, ed infine di dare il permesso a chi ha un orto di andarlo a curare".

Bissolotti ha poi parlato dell'ingresso in Liguria Popolare del consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli, dopo il suo abbandono della Lega, grazie al quale il gruppo è passato a due a tre membri. Si è trattato dell'ennesima perdita per la Lega, passata in pochi mesi da quattro ad un solo consigliere comunale. A dividersi equamente i fuoriusciti sono state le altre forze di opposizione: Forza Italia, Fratelli d'Italia e appunto Liguria Popolare. "I rapporti con la Lega rimangono ottimi - ha commentato Bissolotti - a livello locale la politica ha sicuramente un peso ma si ragiona anche in termini di rapporti personali. La Lega è un partito composto da tanti amici. Proprio ieri a '2 ciapetti con Federico' l'On. Di Muro ha commentato in maniera intelligente l'uscita di Artioli. A Di Muro devo fare i complimenti e dare atto di essere sempre disponibile a portare avanti le istanze del territorio. L'alleanza quindi continua più solida che mai".

