Coronavirus: la Protezione Civile di Imperia in prima linea nell'assistenza, Vassallo “Grazie ai volontari, il loro impegno è commovente”

Consegne a domicilio, assistenza e presidio del territorio. Sono questi i fronti su cui è impegnata la Protezione Civile Comunale di Imperia nell'emergenza sanitaria in corso. Circa cinquanta volontari che supportano le attività di sostegno a chi ha bisogno.



Le diverse squadre si stanno occupando, in particolare, di consegnare i beni di prima necessità ai pazienti imperiesi ricoverati, che non possono avere contatto con i propri familiari. I volontari consegnano inoltre a domicilio i contributi economici assegnati dai Servizi Sociali a coloro che sono impossibilitati a uscire dalla propria abitazione.



È iniziata, e proseguirà nei prossimi giorni, anche una collaborazione con il mondo delle scuole. La Protezione Civile sta infatti consegnando agli studenti i tablet acquistati dagli istituti per permettere lo svolgimento delle lezioni a distanza.

In ultimo, i volontari supportano la Polizia Municipale nell'azione di presidio del territorio al fine di segnalare eventuali assembramenti di persone.



“Questi ragazzi, così come i volontari delle Pubbliche Assistenze, meritano un grazie sentito per quanto stanno facendo. Il loro impegno è a tratti commovente”, sottolinea l'assessore alla Protezione Civile, Simone Vassallo. “Vorrei ricordare che sono persone che hanno scelto di essere in prima linea durante questa emergenza. Non hanno mai fatto mancare la loro disponibilità. Un ringraziamento sentito anche a tutti gli esercizi commerciali e cittadini che stanno dimostrando la loro vicinanza alla Protezione Civile in queste giornate difficili”.



Le ultime donazioni, in ordine cronologico, sono giunte da:

- Carrozzeria Nuova Cerauto, che ha sanificato gratuitamente tutti i mezzi e i locali della sede;

- Gelateria Acquolina, che ha donato diverse vaschette di gelato che sono state condivise con la Croce Bianca e Croce Rossa di Imperia;

- Ditta Mastelli di Sanremo, che ha donato due scatoloni di gel disinfettante mani;

- Ferramenta Nuova Calzamiglia di Imperia, che ha donato guanti monouso e mascherine FFP2.

Di particolare rilievo per l'attività quotidiana della Protezione Civile è stata la donazione, da parte del “Ristorante “A Casetta” di Borgo Prino, di un generatore di ozono per sanificare ambienti e veicoli.