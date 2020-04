Sanremo: controlli della Municipale all'uscita della A10, nessun turista in arrivo. All'Annonario tutti in coda (Foto)

Ieri era stato segnalato un Mercato Annonario troppo ‘pieno’ di clienti, che non rispettavamo le distanze di sicurezza, secondo le disposizioni anti Coronavirus della Presidenza del Consiglio. Situazioni che, purtroppo, si notano anche in molti altri negozi e supermercati, dove l’ignoranza di alcuni mette a rischio gli altri.

La smania dell’accaparramento, seppur in toni decisamente inferiori rispetto all’inizio dell’emergenza, ogni tanto si nota e molte persone non si rendono conto di essere troppo vicine, sia quando si fanno le code che tra gli scaffali dei supermercati.

Dopo quanto avvenuto ieri, questa mattina in previsione delle spese di Pasqua, la Polizia Municipale di Sanremo ha messo sotto controllo l’ingresso del Mercato Annonario, facendo entrare i clienti a turno, per evitare assembramenti all’interno. Secondo quanto confermato dalla stessa Municipale, i sanremesi hanno accettato di buon grado le regole mettendosi in coda per aspettare il proprio turno. In alcuni casi, soprattutto per le persone più anziane, gli agenti hanno consentito l’ingresso prima di altri.

Intanto la stessa Municipale ha proseguito, anche stamattina il presidio delle forze dell'ordine. Insieme a Carabinieri e Polizia, gli agenti si alternano all'uscita della A10 a Coldirodi. Gli arrivi, fortunatamente, si sono contati sulle dita di una mano ed erano prevalentemente frontalieri che tornavano dal lavoro in Francia e automobilisti giustificati da motivi di necessità.

Una notizia finalmente positiva, perché sembra che nessun turista del Nord Italia si sia avventurato in autostrada per raggiungere le città costiere. Il fatto è stato confermato anche dai fermati e controllati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno trovato l'autostrada sgombra da autovetture. In transito solo veicoli commerciali.