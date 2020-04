Cervo: agente della Polizia Locale investito da un motociclista 'pirata' nella serata di ieri

Grave episodio ieri sera nella zona di Cervo. Un agente della Polizia Locale è stato investito da un 'pirata' della strada a bordo della propria moto che si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

L'agente è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Imperia dal quale poi è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine che sono sulle tracce del centauro.

Il messaggio di solidarietà da parte di Cgil, Cisl e Uil

Esprimiamo forte solidarietà all’Agente di Polizia Locale del Comune di Cervo, che ieri sera, durante il servizio di ordine pubblico atto al controllo delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio della diffusione del virus Covid-19, previste dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo, è stato travolto da un motociclista che si è dato poi alla fuga.

L’Agente prontamente soccorso dal Comandante, che prestava servizio unitamente allo stesso, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Imperia, dove dopo le cure del caso è stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Provvidenziale è stato l’uso del giubbotto antiproiettile, che nell’urto ne ha attenuato l’impatto.

Insieme ai tantissimi lavoratori in questo momento in prima linea, Le Polizie Locali stanno fornendo un contributo essenziale nella gestione di questa emergenza, dimostrando grande spirito di sacrificio.

Ribadiamo, come Segreterie Territoriali, la nostra gratitudine per il lavoro svolto fino ad oggi da tutte le sedi di Polizia Locale dislocate in Provincia, e come sempre saremo al loro fianco, ascoltando le loro ragioni nel continuo confronto con le Amministrazioni Comunali.