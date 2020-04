Sanremo non si perde d'animo in un weekend di Pasqua senza dubbio indimenticabile. Questa sera, alle 18, in via Martiri si è ripetuta la tradizione della musica e dell'intrattenimento dal terrazzo. Un appuntamento fisso dall'inizio dell'emergenza e che coinvolge sempre tutto il vicinato.

Foto e video di Tonino Bonomo