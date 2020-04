Regione Liguria dona bavaglini di benvenuto a chi nascerà in Liguria nel giorno di Pasqua. Presidente Toti: "Siete la nostra speranza"

“Oggi è un giorno di speranza. Voi siete la nostra. Benvenuti al mondo, benvenuti in Liguria”. È il saluto del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che sarà inviato a tutti i neonati liguri per le festività pasquali, insieme a un bavaglino con una Liguria stilizzata. “Un gesto semplice, di vicinanza verso questi piccoli e le loro famiglie - scrive Toti su facebook - che ci regalano un po’ di speranza in questi giorni così difficili. Stiamo lottando per voi e per un futuro che sarà anche il vostro, da costruire insieme. Auguri piccoli e buona vita, la Liguria vi aspetta!" All’iniziativa ha contribuito la Ditta Merlino Pubblicità che ha messo a disposizione gratuitamente i bavaglini in occasione dei 60 anni di attività.

Domani, alle 14.30, il presidente Toti, la vicepresidente Viale e l'assessore Cavo faranno visita all'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova per gli auguri di Pasqua.