Bordighera: il Sindaco Ingenito fa gli auguri ai suoi concittadini "Continuiamo a restare a casa, ci sarà il tempo di uscire" (Video)

“Desidero ringraziarvi per la tenacia con cui state vivendo questi giorni e grazie per come avete accettato i sacrifici e la solidarietà che state esprimendo con grandi e piccoli gesti. Si vedono i primi tenui segni di miglioramento in questi giorni che precedono la Pasqua, simbolo di rinascita”.

Lo ha detto Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, in un messaggio inviato ai concittadini nel giorno precedente la Pasqua. “Le nostre rinunce portano risultati – prosegue – ma per questo non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare senza fermarci come fino ad ora e l’azione di controllo dell’Amministrazione non cesserà. Anzi si intensificherà per evitare che in questo periodo festivo aumentino le presenze in strada, perché non è un periodo di vacanza e non sono giorni per gite, viaggi e soggiorni nelle seconde case. Ci saranno ancora verifiche e sanzioni, ma saranno eseguite con l’obiettivo di far concludere questa drammatica fase. Solo dopo Bordighera sarà nuovamente la città ospitale che molti che arrivano da altre regioni amano”.

“E’ doveroso – va avanti il primo cittadino - pensare al domani ed alle azioni che dovranno essere messe in atto per affrontare uno scenario economico altamente complesso per tutti. Saranno coinvolti in una crisi che potrà essere superata solo con forte determinazione ed aiuti mirati, che dovranno essere distribuiti in misura opportuna. Abbiamo avviato misure a sostegno per imprenditori ed associazioni sportive, coinvolgendo con contributi che affittano muri alle attività. Ma anche un sistema di sostegno verso famiglie in difficoltà. Ora è fondamentale spostare lo sguardo verso un obiettivo più lontano, pianificando investimenti che immettano risorse e lavoro. A breve riuniremo il Consiglio comunale per approvare il Bilancio 2019 che prevede la possibilità di applicare un avanzo di Amministrazione per 4 milioni di euro”.

Il primo cittadino conferma che il denaro sarà utilizzato per opere sul territorio: “I soldi saranno destinati a stanziamenti sul territorio cittadino, che si affiancheranno a quelli già previsti come la riqualificazione degli edifici scolastici, la costruzione della scuola per l’infanzia ed altro: marciapiedi, porto e messa in sicurezza del litorale, senza dimenticare gli investimenti per il turismo. Faremo tutto il possibile per aiutare, sostenere e favorire la ripartenza della nostra città. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutti gli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, protezione civile e chi lavora per garantire i servizi essenziali e chi assiste la popolazione. Grazie per quanto fate senza risparmiarvi ogni giorno. Un particolare riconoscimento ai genitori ed ai loro piccoli: siete stati bravissimi restando a casa, a differenza di qualche nonno indisciplinato”.

“A tutti i bordigotti - termina Ingenito - rinnovo l’invito a condividere eventuali difficoltà. Sono a vostra disposizione come gli Assessori ed i Consiglieri di maggioranza. Il mio augurio, in questa occasione di una Pasqua così diversa, è che tutti possano comunque vivere momenti sereni”.