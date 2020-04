Ventimiglia: traffico inusuale in via San Secondo, alcune perplessità di una residente

“Abito a Ventimiglia in Via San Secondo. Premetto che trascorro, mio malgrado, molto tempo sul terrazzo e mi ritengo fortunata di averlo.

Oggi vedo auto... motorini… papà con bambini… sfilata di ogni tipo di razza canina con relativi padroni... persone in tenuta jogging non del quartiere… quasi tutti senza mascherina, mi chiedo se mi sono persa qualche ordinanza recente... o se più semplicemente, essendo una strada alternativa alla provinciale, tanti la percorrono appositamente per evitare controlli. Il solito poco rispetto per gli altri...

I.S.”.