Emergenza Coronavirus: il Comune di Sanremo dona 80 mila mascherine, il ringraziamento dell’ Asl 1

Oggi, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha donato all’ASL1 80 mila mascherine nell’ambito dell’iniziativa attivata da “Cuore in Movimento”. Il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli interviene per esprimere il suo ringraziamento.

“Ringrazio il sindaco Biancheri e l’amministrazione comunale di Sanremo per la donazione di 80 mila mascherine. E’ un grande gesto di solidarietà nei confronti dell’ASL1 e di tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro il Covid-19. In queste settimane di difficoltà, è emerso ancora di più un forte senso di comunità. La vicinanza da parte delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini è fondamentale, siamo grati a chi in questo momento ci sta aiutando ad affrontare questa grave emergenza”.