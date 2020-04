Coronavirus: valli Argentina e Armea chiuse per Pasqua. Le amministrazioni comunali in strada per presidiare il territorio

Anche i paesi delle valli Argentina ed Armea chiudono per Pasqua e pasquetta. Seguendo il messaggio di Regione Liguria, anche l'Unione dei Comuni delle due vallate che riunisce, Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Bajardo e Ceriana, con l'appoggio anche del Comune di Badalucco, ha deciso di usare il pugno duro contro il possibile arrivo dei turisti.



I borghi di questo entroterra dall'inizio dell'emergenza Coronavirus stanno lottando affinché si rispettino le misure nazionali contro gli spostamenti dal proprio comune. Un problema che non riguarda tanto gli abitanti di questi paesi quanto piuttosto tutte le persone che hanno una seconda casa in queste realtà dell'entroterra. Non meno preoccupante il rischio che queste zone vengano scelte per fare festini in casa o anche su prati oppure in montagna, creando assembramenti di persone non autorizzati e quindi situazioni di potenziale diffusione del virus. Situazioni che potrebbero concretamente vanificare gli sforzi fatti da tutti fino ad oggi per contenere quanto più possibile il Coronavirus.



I Sindaci ed i loro delegati saranno impegnati in prima persona, scendendo in strada per presidiare gli accessi alle valli. In questo frangente le amministrazioni comunali concordano sulla necessità di scongiurare l'arrivo di turisti per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19. Per riuscire in questo intento nel fine settimana e soprattutto a Pasqua e pasquetta saranno attivati presidi su tutto il territorio, h24, per evitare spostamenti non autorizzati.