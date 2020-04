A Ventimiglia via al progetto 'Sul filo dell'aquilone', l'iniziativa per mantenere vivi i contatti con i bambini e le famiglie

“Sul filo dell’aquilone”, è il progetto che nasce per mantenere vivi i contatti con i bambini e le famiglie.



“In questo periodo particolare intendiamo star vicino alle famiglie ed ai bambini che frequentano il nido d’infanzia creando una sorta di “nido in contatto”, connesso online in base a supporti e competenze informatiche che possiamo mettere a disposizione in questo momento - comunica l’assessore Mabel Riolfo insieme all’Amministrazione Comunale ed al Direttore del Distretto - Area Sociosanitaria Dott.ssa Monica Bonelli.



"Sono lieta di comunicare l’avvio di questa iniziativa realizzata per mettere in campo alcuni spunti di attività curate dal Personale del nido d’infanzia comunale 'L’Aquilone'. Nell’attuale stato di emergenza sanitaria, mentre siamo per forza di cose tutti a casa, in famiglia si ritrova la possibilità di tempi distesi insieme, nonostante il cambiamento brusco di abitudini che anche i bimbi stanno sperimentando".



"Ci sembra importante dare continuità al dialogo che si è instaurato offrendo piccoli gesti di prossimità: incontri con educatrici di sezione e proposta, secondo un calendario settimanale, di brevi video, pillole di proposte educative, da condividere in famiglia secondo tempi e modi ritenuti più opportuni”.



L’attenzione del Gruppo di Lavoro con la coordinatrice pedagogica Maria Grazia Fossati, sarà quella di elaborare ogni piccola proposta tenendo presente progetto educativo del servizio e metodologia. In continuità con l’offerta del servizio alle famiglie, viene assicurata anche in questo periodo l’opportunità, per i genitori che lo desiderano, di svolgere colloqui individuali su richiesta, su appuntamento telefonico.