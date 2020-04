Emergenza Coronavirus: controlli serrati al casello autostradale ed in città a Bordighera, oggi 5 sanzioni (Foto)

, Giornata di controlli al casello autostradale di Bordighera ma anche in tutta la città, per verificare persone e mezzi che si muovono e le relative giustificazioni, nell'ambito delle disposizioni ministeriali.

Le pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri hanno presidiato per diverse ore la via d'accesso alla città delle palme. Numerosi i mezzi fermati e controllati. Non sono stati fatti verbali o trovate irregolarità tra i veicoli fermati.

Cinque i verbali elevati nel corso della giornata mentre, stamattina, sono stati anche verificati molti appartamenti, anche se le segnalazioni di alcuni residenti, non hanno portato risultati su eventuali turisti di seconde case arrivate in città.

Ieri sono stati sanzionati due turisti, di Novara e Varese, che giravano per la città senza giustificazioni mentre altre segnalazioni non sono risultate veritiere. Le forze dell'ordine raccomandano, in casi di questo genere, di chiamare sempre il 112.

(Le foto sono di Eugenio Conte)