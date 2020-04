Da ieri sera anche il Comune di Ventimiglia è ‘tricolore’. Con un gioco di luci e in un momento molto particolare per la nostra nazione, l’Amministrazione comunale frontaliera ha infatti deciso di illuminare la sera la facciata.

Come è stato fatto anche all’ospedale di Sanremo ed in altri luoghi istituzionali del paese, il Sindaco Scullino ha fatto installare alcuni proiettori che, al calar della sera regalano un effetto speciale in tutta la piazza antistante il Comune.