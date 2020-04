L'ex console svedese Eva Andersoon Ghirardelli ha dona prodotti alimentari alla sezione sanremese di Croce Rossa

La proprietaria del Bobby Hotel di Sanremo, Eva Ghirardelli, che dal 19987 al 2012 occupò il ruolo di Console di Svezia nella città dei fiori, ha voluto donare generi alimentari di prima necessità al comitato matuziano della Croce Rossa Italiana.

Questa mattina, nella sede di via Pisacane, è arrivato un carico di prodotti grazie ai quali i volontari dell'Area 2, che si occupa del settore sociale della Cri, hanno potuto confezionare decine di pacchi che sono stati poi distribuiti ad altrettante famiglie che a causa dell'emergenza del Covid 19, si sono improvvisamente trovate in grave difficoltà economica. Riso, olio extra vergine, carne e tonno in scatola, latte, succhi di frutta, miele, confetture, fette biscottate, briosches, farina, zucchero e caffè sono stati consegnati.

“Vogliamo ringraziare la signora Eva – sottolinea il presidente Guazzoni ed i volontari della Cri sanremese - che ancora oggi si occupa coi figli dopo la morte del marito, del ‘Bobby’ di corso Marconi”.