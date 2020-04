Il bilancio della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni del 168esimo anniversario dalla sua fondazione (foto e video)

La Polizia di Stato della provincia di Imperia ha celebrato oggi il 168° anniversario dalla fondazione.

"L’emergenza epidemiologica in corso - spiegano dalla questura - , così drammaticamente entrata a far parte della quotidianità di noi tutti, ha indotto a non festeggiare in una delle piazze della nostra città, imponendoci piuttosto un momento di riflessione.

Distanti e uniti per il Paese: è questo lo spirito con cui si è svolta una cerimonia simbolica, alla presenza del Prefetto di Imperia, attraverso la deposizione di una corona in memoria dei nostri caduti, ma che idealmente vuole anche onorare la memoria di quanti, in questi giorni di pandemia, hanno perso la vita a causa della stessa".





L’attività della Polizia di Stato, nel decorso anno, ha visto le donne e gli uomini della Questura, dei Commissariati di P.S. distaccati di Sanremo e Ventimiglia, delle Specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e delle Comunicazioni e della Polizia di Frontiera impegnati tanto nel versante della prevenzione quanto in quello della repressione.

356 arresti, 1.486 denunce. 10.336 posti di controllo, 167.829 persone identificate e 56.503 veicoli controllati.

479 piante di marijuana e 13 kg di stupefacente complessivamente sequestrato all’esito delle numerosi operazioni antidroga messe in atto in tutta la provincia, specialmente tese a debellare il fenomeno del cd. spaccio da strada, che sempre più spesso vede protagonisti i giovanissimi, tanto nel ruolo di consumatori che in quello di spacciatori.

Sono stati rilasciati 1.890 passaporti, 641 autorizzazioni in materia di armi, 43 licenze amministrative.

Sono stati effettuati 122 controlli presso esercizi pubblici, eseguiti anche congiuntamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Inps e dell’Asl, all’esito dei quali sono stati contestati vari illeciti, elevando sanzioni di oltre 18.000 euro.

Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 23 persone.

A fronte di segnalate situazioni di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati adottati, ai sensi dell’art. 100 TULPS, 6 provvedimenti di sospensione delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, e quindi di chiusura dei locali.

Sul versante delle misure di prevenzione, sono stati emessi 44 Fogli di Via Obbligatori, 71 Avvisi Orali, 4 proposte di sorveglianza speciale, 16 ammonimenti per atti di violenza domestica e 9 D.A.spo (di cui 2 c.d. urbani).

Per la gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica, sono state emesse 1.087 ordinanze di servizio e impiegate 21.321 unità della Polizia di Stato. Eventi importanti si sono svolti in tutta sicurezza.

In tema di immigrazione clandestina, 12.405 sono stati i permessi di soggiorno rilasciati mentre 161 i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, 76 i rimpatri e gli accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, autentica attività preventiva che consente l’allontanamento, in via definitiva, di stranieri irregolari e destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Incessante e quotidiano è stato l’impegno mirato alla salvaguardia ed alla tutela delle cosiddette “fasce deboli”, incrementando la presenza, a fini didattici, all’interno dei plessi scolastici ed incentivando le campagne di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto della violenza di genere, del cyberbullismo, contro l’uso e l’abuso di droghe e sostanze alcoliche.

In questo momento così complesso, di adozione di misure straordinarie volte al contenimento del Covid-19 e che hanno messo a dura prova tutta la cittadinanza di Imperia e della Provincia, le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono e continueranno ad essere punto di riferimento per l’intera comunità. Rigorosi nel far rispettare le leggi, ma anche in grado di interpretare il disagio e lo smarrimento dei cittadini, restando sempre al loro fianco.