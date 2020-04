L’Amministrazione comunale di San Biagio della Cima, provvederà alla distribuzione di 500 mascherine donate al Comune dalla sezione locale della Lega Liguria.

In attesa della fornitura da parte della Regione le mascherine saranno inizialmente consegnate a tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età. “Ringraziamo per questo dono – ha detto il Sindaco Luciano Biancheri - che servirà a dare un primo aiuto atto a consentire a tutti di muoversi in sicurezza”.