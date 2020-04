Il ricordo di una nostra lettrice per la nonna morta a causa del Coronavirus in una casa di riposo

“Tutto iniziò una settimana fa con la chiamata della casa di riposo a Borgomaro dove alloggiava. Mi è stato detto che aveva qualche decimo di febbre ma era stabile... in pochi giorni il disastro!”

Ci scrive la nipote di una donna ricoverata alla ‘Orengo Demora’ che, purtroppo, è morta a causa del Covid-19. Francesca ci scrive che la nonna è stata sottoposta a tampone due giorni fa. Un esame risultato positivo. “Anche se sempre stata una donna forte – ci scrive Francesca – mia nonna questa volta non c’è l’ha fatta... è volata via in un modo è momento così triste. Ti vogliamo bene grande nonna e soprattutto grande donna”.