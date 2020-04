Emergenza Coronavirus: il Ponente si Muove dona 1000 mascherine a Camporosso, verranno consegnate agli anziani

Questa mattina il progetto ‘Il Ponente si Muove’ ha fatto visita a Camporosso. Il promotore Gabriele Chiappori ha portato nel borgo ben 1000 mascherine che sono state consegnate alla protezione civile locale.



Questi presidi sono destinati agli anziani. “Sarà nostra premura consegnarle alla popolazione quanto prima - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - In questi giorni abbiamo già iniziato a far recapitare le 5mila mascherine che avevamo preso per la popolazione”.



“La donazione ricevuta quest’oggi è davvero importante per la nostra comunità - sottolinea il primo cittadino - Ci tengo a ringraziare pubblicamente Gabriele Chiappori per il grande lavoro fatto e per la capacità di esser stato in grado di intercettare così tante persone che grazie a questa iniziativa lodevole, ‘Il Ponente si Muove’, hanno collaborato contribuendo in modo encomiabile. Grazie a questo progetto si fa del bene per la collettività”.



Le mascherine regalate a Camporosso fanno parte di un’iniziativa più ampia. Infatti sono ben 6mila questi dispositivi di protezione destinati agli anziani donati da Il Ponente si Muove, in collaborazione anche con l’idea del ‘Turtun Solidale’. Ne hanno beneficiato anche i comuni di Airole, Olivetta San Michele, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Pigna, Castelvittorio, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Seborga e Vallebona.