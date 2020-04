Il Teatro Ariston ha riprogrammato gli spettacoli rinviati per l’emergenza Coronavirus.

Quello di Angelo Pintus, ‘Destinati all’estinzione’ del 10 aprile è stato riprogrammato per venerdì 23 ottobre alle 21.15. Il concerto di Paolo Conte, ‘50 years of Azzurro’ del 30 aprile è stato fissato per venerdì 6 novembre alle 21.15.

I biglietti già in possesso saranno validi per la nuova data mantenendo la stessa fila e posto, senza bisogno di effettuare alcun cambio e procedura.