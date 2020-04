Ventimiglia: Mauro Merlenghi e l'Amministrazione comunale ricordano Franco Paganelli scomparso ieri

“Non è facile parlare di Franco, raccontarlo ci vorrebbero pagine intere per abbozzare minimamente l’uomo Paganelli”. Intervengono in questo modo Gaetano Scullino (Sindaco di Ventimiglia), Mauro Merlenghi (Coordinatore Lista Civica), Maurizio Rea (Capogruppo consiliare), Giuseppe Palmero (Consigliere Comunale) e l’Assessore Tiziana Panetta, commentando la scomparsa di Franco Paganelli.

“Vero comunista, vero democratico nelle idee e nei fatti – proseguono - non creava nemici ideologici ma portava avanti le sue idee, il suo credo, i suoi progetti sempre e solo indirizzati per il prossimo, per gli altri, per i più sfortunati e chiunque volesse aiutarlo era ben accetto e rispettato anche se di credo diverso dal suo”.

“Come ex consigliere – dice Mauro Merlenghi - ho avuto l’onore di frequentarlo e pur essendo su fronti diversi con lui si riusciva a fare la quadra nell’interesse della città, peccato non averlo ancora sui banchi del consiglio comunale. La sua onestà intellettuale era parte integrante del sue essere, quando il consiglio comunale di Ventimiglia fu travolto dallo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose fu l’unico consigliere di opposizione che non scagliò parole di fuoco contro l’amministrazione in carica retta da Gaetano Scullino, non approfittando della situazione per farsi pubblicità ma seguendo la sua coscienza di uomo e quella degli ordini di partito”.

La Lista civica Scullino Sindaco insieme al Sindaco Gaetano Scullino esprimono la loro grande stima ed il rammarico della scomparsa di Franco Paganelli: “La città ha bisogno di uomini di questo calibro: altruisti e coerenti”.