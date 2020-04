Due bombe a mano risalenti alla secondo Guerra Mondiale sono state trovate nel pomeriggio di ieri in un appartamento di Torri, frazione di Ventimiglia, da alcuni operai durante i lavori di ristrutturazione.

Gli operai hanno subito avvertito la Polizia che ha chiesto l’intervento dell’esercito che, questa mattina sta recuperando i due ordini che sarebbero perfettamente funzionanti. Una volta entrati in possesso delle bombe, queste verranno trasferite in luogo sicuro per essere fatte brillare.