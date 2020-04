Colonna di 6 ambulanze per trasportare gli unici ospiti della Rsa di Borgomaro non colpiti dal Covid-19 a Sanremo

Sei ambulanze con il personale vestito dalla testa ai piedi con i dispositivi di protezione individuale massimi, per evitare pericoli. Sono in azione in queste ore, sotto il coordinamento della centrale del 118 imperiese, le ambulanze che trasferiranno gli unici 6 pazienti della casa di riposo ‘Orengo Demora’ di Borgomaro, nell’entroterra di Imperia, che sono risultati negativi al Covid-19.

In realtà sono 7 (uno in più i negativi) ma il settimo non ha voluto essere trasferito. I sei ospiti della casa di riposo ‘Orengo Demora’ verranno portati a ‘Villa Julia’, la nuova residenza per anziani di via Borea a Sanremo, della società ‘Emera’ che di fatto deve ancora aprire ufficialmente.

Nonostante le precauzioni prese ed il sacrificio richiesto ai parenti degli ospiti già dai primi giorni di marzo, anche la casa di riposo ‘Orengo Demora’ di Borgomaro era stata aggredita dal Covid-19, che ha colpito gli ospiti ed il personale in servizio. Proprio per questo il presidente della struttura, Gian Piero Martino, ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale del piccolo centro, l’Asl 1 Imperiese e la Regione Liguria, che stanno efficacemente cercando di collaborare, secondo le rispettive competenze.

Nel tardo pomeriggio è partito il lavoro del 118 e delle pubbliche assistenze che, con tutte le cautele del caso, preleveranno i 6 ospiti che, da questa sera, dormiranno nella nuova struttura di Sanremo. Una decisione importante per evitare l’ulteriore diffondersi del virus all’interno della struttura dell’entroterra imperiese.