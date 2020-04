Sanremo: tutti i Conad della provincia donano 45mila euro all'Asl 1 e organizzano una raccolta tra i clienti

Tutti i negozi e supermercati Conad (insieme alla Cooperativa) della nostra provincia hanno fatto una donazione da 45mila euro all’Asl 1 per l’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, nosocomio che da diversi giorni è ‘Covid Hospital’.

Si tratta di un aiuto importante per l’Asl 1, che riceverà il bonifico entro la fine settimana ed è un dono dei negozi Conad, grazie al quale l’ospedale potrà acquistare quanto necessario, tra dispositivi di protezione, respiratori ed altro. Ma non solo: la stessa catena Conad sta sensibilizzando i dipendenti e, soprattutto, i clienti per fare una donazione ulteriore per una seconda tranche di bonifico.

La raccolta si sta svolgendo in questi giorni ed andrà avanti fino al 30 aprile. Al momento non ci son dati relativi al versamento che viene fatto dai clienti (le donazioni possibili sono da un euro in su) ma la risposta attuale sembra particolarmente importante.

Un altro modo per aiutare l’ospedale di Sanremo che sta assistendo i malati di Coronavirus, la maggior parte dei quali nella nostra provincia vengono fatti appunto confluire verso la città dei fiori. Una corsa di solidarietà importante per aiutare la sanità locale, che sta lavorando per tutti noi.