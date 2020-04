Essere cristiani ai tempi del Coronavirus: sarà una Pasqua in streaming per molte parrocchie della Diocesi di Ventimiglia Sanremo

Questa Pasqua cristiana sarà in streaming. Ai tempi del Coronavirus, anche numerose parrocchie della Diocesi di Ventimiglia Sanremo si stanno adattando alle restrizioni, portando letteralmente la Santa Messa a casa dei fedeli.



Un nuovo modo di comunicare la Parola di Dio che passa da Facebook e YouTube, dove oltre alla Messa si trasmettono anche i rosari. Come è noto, da un mese, le porte delle Chiese sono state chiuse per evitare assembramenti di persone ma questo non ha impedito ai sacerdoti di celebrare da soli, fino ad arrivare al salto verso i social network, ritornando così a raggiungere virtualmente i fedeli.



Tra i pionieri della Messa in streaming troviamo la Parrocchia dei S.S. Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia, una delle prime ad avviare questo servizio. Poco a poco sono sempre di più le realtà ecclesiali che si stanno avvicinando a questo sistema, come ad esempio: San Francesco a Levà (Taggia), Il Santuario di Madonna della Costa, Santa Maria degli Angeli, Nostra Signora dell'Annunciazione al Borgo e la Villetta a Sanremo, San Giovanni Battista ad Ospedaletti, San Rocco a Vallecrosia.



Del resto, oggi non servono grandi mezzi, basta uno smartphone ed un po’ di buona volontà. La messa in streaming è stata accolta positivamente nella Diocesi che si è dovuta rapidamente adattare alle misure attivate a livello nazionale per l’emergenza sanitaria ed in questi giorni, ha chiesto ai sacerdoti di uniformarsi sull’orario di celebrazione della Messa in modo che sia uguale per tutte le parrocchie. In più ha dato anche ulteriori indicazioni sulle persone che possono essere presenti al momento della celebrazione oltre al sacerdote, ovvero: un Diacono, chi serve all’altare (2/3 persone), un lettore, un cantore, un organista ed eventualmente, dove si faccia la trasmissione video, due operatori. Tutto a patto che ovviamente si rispettino le regole di distanza sociale.



I numeri di queste funzioni religiose trasmesse online confermano che si è trattato di una scelta apprezzata in modo del tutto trasversale dalla comunità cristiana locale. Un esempio, la Messa della Domenica delle Palme ad Arma con oltre 200 persone collegate durante la diretta quindi in realtà anche molte di più a casa che la seguivano insieme ed oggi il filmato ha già collezionato oltre 700 visualizzazioni. Un pubblico eterogeneo che abbraccia quasi tutte le fasce d’età.

Così sarà anche in questi giorni di avvicinamento alla Pasqua. Le parrocchie della Diocesi che abbiamo citato si stanno preparando al Triduo Pasquale, da giovedì fino a domenica. Un calendario di momenti importantissimi che per la prima volta sarà possibile seguire completamente in diretta streaming.