Emergenza Coronavirus: questo pomeriggio alle 14.30 la diretta streaming con i comandanti delle polizie locali

Nuovo appuntamento con le trasmissioni di Sanremo News ed Imperia News con gli approfondimenti sul difficile momento che stiamo vivendo, legato all’emergenza Coronavirus.

Questo pomeriggio, alle 14.30, in diretta sui nostri siti e sui canali social ufficiali avremo i comandanti delle polizie locali della zona, per fare il punto sull'emergenza, le denunce e le disposizioni in vista del weekend di Pasqua.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e Imperia News. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’ e seguire la diretta. Sarà anche possibile inviare domande attraverso la nostra pagina Facebook.