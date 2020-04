Ad Imperia iniziati i lavori di messa in sicurezza del rio Oliveto, Scajola "Elimineremo rischio di esondabilità"

Ad Imperia sono iniziati i lavori della messa in sicurezza del rio Oliveto. "Grazie a questo intervento elimineremo l'elevato rischio di esondabilità presente nel territorio abitato circostante, garantendo così maggiore sicurezza e possibilità di sviluppo a tutta quell'area" - spiega il sindaco Claudio Scajola.

I lavori appena iniziati prevedono l’adeguamento dell’alveo e la sistemazione della strada di Via Musso, che sarà in parte demolita e risistemata per migliorare la viabilità. Saranno sistemati anche i pontini di attraversamento. Aggiunge il primo cittadino: "Un’operazione di grande interesse pubblico, sulla quale ha lavorato bene il vice sindaco Giuseppe Fossati, che permetterà, attraverso una convenzione urbanistica, di effettuare questi lavori essenziali a carico totale del privato".