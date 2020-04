Emergenza Coronavirus e crisi della ristorazione raccontata da un prof. dell'Istituto Alberghiero: "I ragazzi mi chiedono quando torneremo in cucina"

L'emergenza Coronavirus dal punto di vista degli chef con un focus anche sugli studenti dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Ne abbiamo parlato con Livio Revello, il presidente dell'Associazione Cuochi Provincia di Imperia (Federazione Italiana Cuochi), una realtà che sulla riviera di ponente conta 70 associati, 260 a livello regionale.



Con il mondo della ristorazione fermo e tantissimi contratti fermi o addirittura scissi, questo settore dell'economia della provincia di Imperia sta vivendo attimi di grande preoccupazione. Uno scenario incerto che vivono anche gli studenti di sala e cucina del prestigioso Istituto armese.



Ecco che cosa ci ha raccontato Livio Revello: “In questo momento i nostri associati si sono divisi su tre fronti. I docenti fanno le lezioni online nei modi più idonei. E' un momento storico a memoria, nessuno penso che si ricordi una quarantena nella nostra storia. Altri sono lasciati a casa perchè la ristorazione si è dovuta fermare. Altri ancora, specialmente i titolari di attività, si sono lanciati in imprese solidali. Alcuni dei nostri stanno cucinando pasti per chi ha bisogno piuttosto che altre iniziative sociali, come raccolte fondi. Cerchiamo di essere utili per quanto si può. A livello nazionale abbiamo il Dipartimento Solidale per le Emergenze con un po' più di attività perchè agisce insieme alla Protezione Civile e stanno dando una grossa mano nel bergamasco per sopperire alla parte ristorativa, soprattutto negli ospedali dove ci sono gli addetti a casa per il Coronavirus”.

conclude Livio Revello.