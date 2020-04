Emergenza Coronavirus, Toti: “Oltre 7 mila test sul personale sanitario”. Viale: “In arrivo 13 medici volontari per le RSA” (Video)

Dopo la pubblicazione dei dati aggiornati a oggi, la Regione Liguria ha tenuto il consueto aiuto stampa serale dalla sala Trasparenza di Genova.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente Giovanni Toti che, dopo aver esposto i dati odierni, ha commentato: “I dati confermano che l’ondata epidemica si sta affievolendo e, per questo, ci aspettiamo comportamenti responsabili. Sono oltre 7 mila i test effettuati sul personale sanitario e la percentuale dei negativi supera il 96%. Il tasso di mortalità media in Liguria è inferiore alla media nazionale, questo per vedere merito ai molti operatori che lavorano nei nostri ospedali”. Nel proprio intervento Toti ha anche annunciato il via, da questa notte, alla distribuzione delle mascherine della Protezione Civile. Si inizierà con i Comuni sotto i duemila abitanti.

“Sono circa 12 mila gli anziani presenti nelle residenze sanitarie della nostra regione che sono in sofferenza, ma stanno reggendo, c’è una sostanziale tenuta da parte del sistema - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - la criticità è la mancanza di personale e, quindi, domani arriveranno 13 medici volontari da destinare alle residenze sanitarie liguri”.

La conferenza stampa della Regione Liguria