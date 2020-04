Coronavirus, la soddisfazione di Alice Salvatore (M5S): "Le mascherine saranno recapitate a casa gratis"

"Una grandissima vittoria per il mio team. Per l'emergenza coronavirus è fondamentale dotare la cittadinanza di mascherine protettive, per prevenire il contagio e uscire al più presto da questa drammatica emergenza. Ieri in Consiglio regionale abbiamo lanciato la proposta di consegnare direttamente a domicilio gratuitamente tramite una convenzione con le Poste le mascherine a tutti i nuclei familiari. Questo permetterà di recapitare le protezioni a chi più ne ha bisogno a seconda delle sue esigenze, eviterà assembramenti nelle strade e farà sentire finalmente lo Stato vicino al cittadino". Lo afferma in una nota Alice Salvatore, capo gruppo in consiglio regionale del Movimento 5 stelle.

"Con grande orgoglio la Regione Liguria, nonostante l'ostruzionismo in Aula delle forze di centrodestra, ha seguito alla lettera le mie indicazioni. Questo è solamente un primissimo passo per salvaguardare la salute dei cittadini. Ora continuiamo a lavorare per la consegna a domicilio della spesa, al monitoraggio dei malati e all'apertura degli ospedali dismessi per aumentare il numero dei posti letto e garantire la quarantena a chi ne ha bisogno senza aumenti di contagio per gli altri. Assieme al mio gruppo- ha concluso Alice Salvatore- sto anche lavorando per mettere a disposizione i test sierologici sviluppati dall'università di Pavia che al costo di 5 euro potranno ottenere diagnosi immediate e precise sul coronavirus".