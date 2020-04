Coronavirus: futuro del trasporto pubblico, ieri in Regione l'incontro con la Provincia e la Riviera Trasporti

Si lavora per il salvataggio delle aziende di trasporto pubblico locale, di cui fa parte anche la Riviera Trasporti. Ieri pomeriggio l’assessore regionale Gianni Berrino ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti delle società, oltre che delle province e della città metropolitana di Genova.



Da inizio emergenza le aziende hanno registrato un calo fino al 90% del fatturato per via del taglio delle corse e della riduzione drastica del numero di passeggeri. Una diminuzione dei ricavi che va a incidere fortemente sui bilanci delle singole società. La Riviera Trasporti, ricordiamo, versa già in condizioni critiche e al momento sono state posticipate le operazioni di vendita degli asset immobiliari che potevano dare respiro all’azienda che oggi rischia nuovamente il default finanziario.



Tutto si gioca sulla creazione di un fondo per cui si ha già l’ok della commissione trasporti e delle regioni, ma si attende un provvedimento del governo.



“Le regioni – ha spiegato Berrino a Imperia News – non possono coprire le perdite che stanno subendo le aziende. Si tratta di diversi milioni di euro, a livello nazionale il fondo richiesto è di 600 milioni”. Per quanto riguarda la Liguria, la cifra richiesta dovrebbe ammontare a circa 30 milioni, di cui 1,5 per la provincia di Imperia.



Nei prossimi giorni regione, province, città metropolitana di Genova e azienda incontreranno i sindacati.