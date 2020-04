Santo Stefano al Mare: controlli della polizia municipale, sanzionato residente in un altro comune

Continuano i controlli sul territorio di Santo Stefano al Mare in ottemperanza ai decreti del Governo sull'emergenza Coronavirus. In particolare, essendo il comune località turistica, la polizia municipale e il Sindaco in prima persona stanno svolgendo attività di sorveglianza sia nei luoghi pubblici sia nei pressi delle “seconde case”.



Nella giornata odierna è stato multato un uomo non residente a Santo Stefano e sanzionato per non aver rispettato l'obbligo di rimanere nel comune di appartenenza.



Il Sindaco Elio Di Placido ringrazia in particolare la polizia municipale che, nonostante sia sotto organico, sta lavorando duramente per la sicurezza di tutti i cittadini.



Domani tutti gli ospiti della casa di riposo di Santo Stefano e i relativi operatori, saranno sottoposti a tampone mentre venerdì verranno effettuati i prelievi del sangue.



È quasi terminata la consegna delle mascherina a tutti i residenti a Santo Stefano da parte dell'amministrazione e che ha visto impegnati sia i vigili che i volontari e nei prossimi giorni verrà avviata quella portata avanti dalla Regione Liguria con l'ausilio delle Poste.