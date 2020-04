Ospedaletti: 'Voglia di Musica', video-concerto in occasione della festività della Santa Pasqua

Prosegue con crescente apprezzamento da parte dei cittadini il doppio appuntamento settimanale con il mini-mercatino ambulante di prodotti alimentari nella zona compresa tra Piazza Nassirya e via XX Settembre. Ogni mercoledì e sabato mattina tre banchi ambulanti sono autorizzati, rispettando le norme igieniche previste e le distanze tra i clienti in attesa, a vendere frutta, verdura, olio, uova, salumi, formaggi e polli arrosto. Rispetto alla prima giornata, quella di sabato scorso, oggi è stata registrata una affluenza maggiore di clienti che preferiscono attese inferiori rispetto a quelle che si possono registrare nei supermercati.

Prosegue la consegna dei bonus alimentari avviata anche ad Ospedaletti grazie al contributo statale, arricchito da un contributo speciale del Comune e dalle donazioni dei privati. Sinora sono stati circa 40 i nuclei famigliari che ne hanno usufruito a fronte delle 80 richieste pervenute sinora ai Servizi Sociali del comune di Ospedaletti. I responsabili del servizio stanno valutando ogni singola richiesta prima di consegnare il bonus spesa che è stato così suddiviso: 125 euro per una singola persona, 200 euro per due persone, 300 euro per tre persone e 400 euro per quattro o più persone. L'importo si intende totale per un mese intero.

In occasione della festività della Santa Pasqua, il Comune di Ospedaletti ha organizzato un video-concerto dal titolo 'Voglia di Musica – Lasciamo che la musica ci unisca e ci aiuti a sorridere in questo momento difficile' al quale sono invitati tutti a ricoprire il ruolo di protagonisti oltre che di spettatori. Maggiori informazioni al n.3402919841.

Altre iniziative pasquali sono in via di definizione.