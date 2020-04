Coop Liguria conferma la chiusura il giorno di Pasqua e recepisce l’Ordinanza di Regione Liguria su domeniche e festivi

Come già annunciato, Coop Liguria conferma la chiusura di tutti i suoi punti vendita per il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, una scelta concordata con tutte le altre Cooperative del sistema Coop e già adottata per tre domeniche consecutive, a partire dal 22 di marzo.

Nel rispetto dell’Ordinanza emanata dalla Regione Liguria lunedì 6 aprile, la Cooperativa prevede chiusure parziali, la domenica e nei festivi, anche nella seconda metà del mese.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, i supermercati di Coop Liguria rimarranno chiusi per tutta la giornata, mentre gli Ipercoop saranno aperti fino alle ore 13.

Chiusura alle ore 14 per tutta la rete di vendita nelle ultime due domeniche del mese (19 e 26 aprile) e sabato 25 aprile, Festa della Liberazione.

Coop Liguria considera questi provvedimenti coerenti con le scelte già intraprese in autonomia dal sistema Coop e utili a limitare la circolazione delle persone nel rispetto del #iorestoacasa.

Gli acquisti – meglio se effettuati responsabilmente – proseguiranno come sempre nei giorni feriali, con tutta la rete Coop aperta nei consueti orari.